16+
	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL
Логотип Сиапресс
USD  87,9595   EUR  94,2606  

Новости

Больше новостей
Исследование россиян показало, что они стали больше потреблять алкоголя «из-за психологической напряженности». А вы...
Комментировать
0
Вы поддерживаете отмену ЕГЭ?
Комментировать
0
Больше опросов

​В Сургуте в сентябре откроют новый сквер

В Сургуте строят сквер с амфитеатром и стендами для граффити

​В Сургуте в сентябре откроют новый сквер
Фото: телеграм-канал администрации Сургута

В Сургуте до 30 сентября завершится строительство нового сквера на пересечении бульвара Свободы и проспекта Ленина. Объект находится на стадии завершения второго этапа благоустройства, который начался 1 июня. Подрядчик оценивает готовность сквера в 65%, сообщает пресс-служба администрации Сургута.

До конца лета планируется завершить установку тропинок, малых архитектурных форм, видеонаблюдения, освещения, а также провести озеленение территории. В сквере установят амфитеатр, скамейки, велопарковку, антивандальные зеркальные столбы, стенды для граффити и три туалетных модуля.

Помимо сквера, в Сургуте благоустраивают два парка: на месте бывшего диспансера и в микрорайоне 20А.


нравится (0) не нравится (0)
Сегодня в 12:36, просмотров: 90, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт 

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL


	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. ​Югра в 15-й раз провела на своей площадке международный IT-форум. Подводим его основные итоги 738
  2. ​Куда сходить в Сургуте на выходных 22-23 июня? // АФИША 599
  3. ​В Югре резко выросло число пострадавших от укусов клещей 555
  4. ​В Советском районе столкнулись лось и «Лада Приора» 552
  5. В Сургуте расселят пострадавший от пожара дом на Аэрофлотской 546
  6. Тюменские компании реализуют проектыпо импортозамещению строительных материалов 504
  7. Елена Майер: Сделать детский досуг интересным и безопасным – наша главная задача 473
  8. В отдалённых населённых пунктах Тюменской области строятся SMART-ФАПы 464
  9. В течение 2024 года в Тюмени разместят еще 513 систем видеонаблюдения 452
  10. Александр Моор: В Тюменской области продолжается модернизация объектов здравоохранения 452
  1. По улицам Сургута поехали новые автобусы большого класса 2211
  2. ​НТЦ, транспортная реформа, подход к строительству – какие сигналы дал Руслан Кухарук сургутским элитам в свой первый визит 1767
  3. ​Жара в Сургуте закончится сегодня 1761
  4. В Сургуте ради Крестного хода перекроют дороги 1733
  5. ​В Югре появились лавочки из переработанного пластика 1539
  6. ​Сургутянин поймал рыбу размером с человека 1503
  7. Главного нейрохирурга Югры отметили на федеральном уровне 1491
  8. ​В Сургутском районе работают два круглосуточных лагеря 1479
  9. ​В Ханты-Мансийске стартовал очередной IT-форум. Главная тема – доверие в цифровом мире 1461
  10. ​И это в срок? 1428
  1. ​Снега почти не будет. Как в Сургуте начнется лето? 6273
  2. ​Мошенники нашли новый способ получить доступ к вашим «Госуслугам» 5863
  3. ​«Русские Витязи» провели экскурсию для юных сургутян 5499
  4. ​Как отпразднуют День города и День России в Сургуте? // АФИША 5019
  5. ​Куда сходить в Сургуте на выходных 8-9 июня? // АФИША 4896
  6. ​Уютная среда убежала от дикарей 4386
  7. ​Югру ждут тектонические преобразования и слом элит 4169
  8. ​Гаражный план: в Сургуте хотят строить новые микрорайоны вместо старых кооперативов 3959
  9. ​На пост главы Сургута заявился мужчина в шляпе 3614
  10. По Югре пронеслась волна слухов о досрочной отставке Натальи Комаровой 3471

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание siapress.ru (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2024.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Нуреев Юрий Ирикович
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика