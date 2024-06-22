В Сургуте строят сквер с амфитеатром и стендами для граффити

В Сургуте до 30 сентября завершится строительство нового сквера на пересечении бульвара Свободы и проспекта Ленина. Объект находится на стадии завершения второго этапа благоустройства, который начался 1 июня. Подрядчик оценивает готовность сквера в 65%, сообщает пресс-служба администрации Сургута.

До конца лета планируется завершить установку тропинок, малых архитектурных форм, видеонаблюдения, освещения, а также провести озеленение территории. В сквере установят амфитеатр, скамейки, велопарковку, антивандальные зеркальные столбы, стенды для граффити и три туалетных модуля.

Помимо сквера, в Сургуте благоустраивают два парка: на месте бывшего диспансера и в микрорайоне 20А.