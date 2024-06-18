Сквер возле Дворца торжеств в Сургуте должны были достроить в 2023 году

Председатель СК России Александр Бастрыкин взял на контроль недостроенный сквер возле Дворца торжеств в Сургуте. Окончание работ было запланировано на ноябрь 2023 года. Однако в настоящее время строительство приостановлено, на неогороженной территории зоны отдыха расположены строительный мусор, бытовки и незакрепленные материалы.

«Подрядчиком мер к устранению нарушений не принимается. В СУ СК России по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре организована процессуальная проверка», − сообщает информационный центр СК России.

Ранее редакция siapress.ru посетила сквер, чтобы узнать, в каком он находится состоянии.