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На пост мэра Сургута заявились 12 человек

Число кандидатов на пост мэра Сургута выросло до 12

На пост мэра Сургута заявились 12 человек
Фото: ru.freepik.com

На пост мэра Сургута претендуют 12 человек, сообщили в пресс-службе гордумы.

«Список претендентов пополнился. 13 июня еще один человек подал в конкурсную комиссию документы на участие в конкурсе. Всего к этому моменту в списке желающих занять место градоначальника 12 кандидатур», – отметили в пресс-службе.

Документы от кандидатов на пост главы Сургута принимают с 27 мая. Сдать документы можно до 21 июня. Сам конкурс по отбору кандидатур состоится 1 июля в 9 часов в зале заседаний думы города.

Предыдущий глава Сургута Андрей Филатов заявил об отставке 22 апреля. Врио мэра стала его заместитель Людмила Батракова.


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Сегодня в 12:11, просмотров: 90, комментариев: 0
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