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​Андрей Филатов досрочно покидает пост главы Сургута

Глава Сургута Андрей Филатов принял решение о досрочной отставке

​Андрей Филатов досрочно покидает пост главы Сургута
Фото: Андрей Филатов / vk.com

22 апреля 2024 года глава Сургута Андрей Филатов принял решение о досрочном прекращении полномочий. С 26 апреля 2024 года он уходит в отставку по собственному желанию. Об этом Андрей Филатов сообщил в своих соцсетях.

«Главой Сургута работаю больше трех лет. В самом начале вступления в должность взял обязательство делать то, во что верю, не предавать город. Всегда этому следовал. По многим направлениям есть видимые достигнутые результаты. Часть задач уже исполнена, по ряду направлений создан базис, который позволит уверенно двигаться вперед. <…> Вместе с тем, уверен, что на каждом этапе наступает время подведения итогов, оценки сделанного, личного видения и формирования дальнейших планов. Это право есть у каждого. Для себя эту черту подвожу сегодня. Исходя из этого, принял решение сложить полномочия, передав наработки, багаж результатов, выстроенную систему управления будущему руководителю города. Хочу подчеркнуть, что остаюсь в регионе. Намерен сосредоточиться на новых проектах, возможно, связанных с экономическим развитием территорий. Мое решение носит сугубо личный характер, мотивы его внутренние, в нем нет политического либо другого внешнего подтекста», — написал Филатов.

Глава Сургута поблагодарил всех участников команды за вклад в общую работу.

«Во всех идеях и начинаниях, в трудностях и вызовах мы ощущали поддержку Губернатора Югры Натальи Владимировны Комаровой, окружного правительства, депутатов города, Югры, Тюменской области, Государственной Думы. Благодарен всем за понимание и вклад в общее дело», — указал мэр Сургута.

Помимо этого, Андрей Филатов выразил благодарность сургутянам, за поддержку и критику в работе. По его словам, развитие Сургута будет продолжаться.

Заявление Андрея Филатова об отставке направлено в Думу Сургута. По установленной нормативной процедуре, документ будет рассмотрен и принят депутатами на внеочередном заседании Думы города — 25 апреля, сообщает Департамент массовых коммуникаций администрации Сургута.

Также депутаты должны принять решение о назначении временного исполняющего обязанности главы города: объявить конкурс по отбору кандидатов и избрать из города членов соответствующей конкурсной комиссии.


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Сегодня в 14:36, просмотров: 444, комментариев: 1
Комментарии:
Альберт Леонов
Сегодня в 15:03
Человек который сделал реформу пассажирских перевозок в городе,
не испугался критики. Не испугался "шуму недовольных". Он взял и сделал. Как настоящий мужчина взял все на себя.
Опять же, сделал город прекраснее, украсив дороги цветами. Не только на в центре но и по всем окраинам. Мелочь, но так приятно видеть цветы в северном городе.
Спасибо за работу!

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