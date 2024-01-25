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​Сургутянин потребовал за сбитого шпица 300 тысяч рублей

Водитель из Сургута заплатит 40 тысяч рублей за сбитого шпица

​Сургутянин потребовал за сбитого шпица 300 тысяч рублей
Фото: ru.freepik.com

Сургутский городской суд рассмотрел дело, в котором собака погибла в результате ДТП. Хозяин шпица хотел отсудить у водителя 300 тысяч рублей. Однако суд оценил компенсацию морального вреда в размере 40 тысяч рублей.

«Согласно материалам дела ответчик, управляя транспортным средством допустил наезд на животное (собаку породы шпиц), принадлежащий истцу и скрылся с места происшествия. Наезд на собаку причинило ей травмы, повлекшие гибель, − рассказали в пресс-службе суда. − По доводам истца члены семьи имели привязанность к домашнему питомцу, относились к нему как к члену семьи. Из-за гибели собаки истец испытывает стресс, постоянное состояние тревожности, бессонницу, страх перед выходом из дома на улицу, боязнь автомобилей. В связи с чем истец просит взыскать моральный вред в размере 300 000 рублей».

Сам водитель свою вину не признал. По его словам, со стороны хозяина шпица наблюдалась грубая неосторожность, ведь он выпустил питомца из двора дома.

Суд принял во внимание характер причиненных потерпевшему нравственных страданий, тот факт, что ответчик не признал своей вины и не раскаялся, смерть собаки, наличие эмоциональной привязанности истца к питомцу, фактические обстоятельства причинения вреда, имущественное положение ответчика как пенсионера. Вынесено решение о частичном удовлетворении исковых требований.


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Сегодня в 12:17, просмотров: 127, комментариев: 0
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