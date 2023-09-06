В Сургуте в реестр ЕГРН не внесены данные о десятках тысяч объектов недвижимости

В Сургуте есть 28 тысяч объектов недвижимости, права собственности на которые не внесены в государственную базу ЕГРН. Это сулит фактическим хозяевам проблемы – они могут думать, что владеют каким-то имуществом, а юридически это не так. Выяснится это, разумеется, в самый ненужный момент, когда исправлять что-то будет намного сложнее. Поэтому администрация Сургута в лице департамента имущественных и земельных отношений вкупе с управлением Росреестра по нашему городу призывает граждан обращаться за уточнением своих прав относительно недвижимости.

Суть проблемы в том, что в 2021 году в федеральном законодательстве произошли изменения, по итогам которых некоторое количество объектов оказались без соответствующей записи в ЕГРН. Среди них помещения различного назначения, земельные участки, гаражи, объекты незавершенного строительства, инженерные сети, дачные, садовые дома, которые могут принадлежать как гражданам, так и юридическим лицам.

Городская власть и Росреестр не сидят сложа руки и сами ищут владельцев этих многочисленных объектов, в частности, направляя запросы в различные инстанции, включая УМВД. «Зачастую встречаются ситуации, когда сведения о правообладателе отсутствуют. Например, гражданин после нотариального оформления договора о покупке недвижимости не обратился в регистрационный орган», – прокомментировала заместитель директора департамента имущественных и земельных отношений Сургута – начальник управления имущественных отношений Римма Емельянова.

Так как бегать за десятками тысяч человек и компаний ни у кого времени и ресурсов не хватит, власти призывают сургутян действовать проактивно. Ориентироваться можно по датам – если у вас есть документы на недвижимость от 1998, 2008 или 2013 года – лучше обратитесь за уточнением своих данных в МФЦ или ДИЗО.

«Граждане могут самостоятельно обратиться в МФЦ с заявлением о регистрации ранее возникшего права, при этом пошлина за государственную регистрацию не уплачивается, – продолжила Римма Емельянова. – Также необходимый пакет документов можно предоставить в департамент имущественных и земельных отношений администрации Сургута. На основании сведений, указанных в документах, мы направляем информацию в Росреестр. Наличие сведений об объекте недвижимости в ЕГРН собственники ранее учтенных объектов могут проверить на едином портале Госуслуг, где можно заказать онлайн-выписку. В ней будут указаны сведения о собственнике недвижимости. Также можно обратиться в департамент имущественных и земельных отношений».

Все это исключительно в интересах самих владельцев. Чисто оформленные документы с внесением в ЕГРН существенно повышают гарантии прав собственности и защиты их имущественных интересов, а также убережет от потенциальных мошеннических действий со стороны злоумышленников. Проконсультироваться по этому поводу можно в департаменте имущественных и земельных отношений, который находится на улице Восход, 4, а также по телефонам: (3462) 52-83-34, 52-83-05.

При поддержке Администрации Сургута