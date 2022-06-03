Сургутяне пожаловались властям на квартиру с десятками собак и кошек

Жители Сургута обратились в администрацию города с жалобой на квартиру в многоквартирном доме, где, по их словам, проживает более 20 собак и кошек. Авторы жалобы считают, что животных держат в квартире «в целях разведения». Лай животных днем и ночью мешает людям спать и отдыхать.

В мэрии Сургута напомнили, что, заводя животное, «владелец приобретает не только право распоряжения им, но и обязанности перед обществом».

«За нарушение прав граждан на отдых в ночное время в связи с лаем собаки владелец может понести наказание в виде штрафа в размере до 2000 рублей физическое лицо и до 15000 рублей юридическое лицо», - говорится в сообщении пресс-службы администрации города.

Там добавили, что хозяева животных «могут нести и гражданско-правовую ответственность в виде возмещения морального и материального вреда».