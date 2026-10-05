Житель Ханты-Мансийска Александр Ермаков стал донором костного мозга для ребенка

Житель Ханты-Мансийска Александр Ермаков стал донором кроветворных стволовых клеток для девочки, с которой у него обнаружили стопроцентное генетическое совпадение. Об этом рассказал директор департамента здравоохранения Югры Роман Паськов.

Александр заранее вступил в регистр доноров костного мозга, не зная, кому могут понадобиться его клетки. Перед донацией врачи неоднократно напоминали, что он вправе отказаться. «А зачем тогда я вступал в этот регистр?» — отвечал мужчина.

Подготовка заняла 5-6 дней, сама процедура — около 2,5 часа. С помощью специального аппарата из крови выделили кроветворные стволовые клетки, а остальные компоненты вернули донору. Сейчас полученные клетки используют для лечения ребенка. Александр пока не знает имени девочки и не может познакомиться с ней: действует установленный период анонимности.

По словам Романа Паськова, в регистр доноров костного мозга входят более четырех тысяч жителей Югры. Открытие новой станции переливания крови в Сургуте позволит активнее привлекать доноров и расширять регистр.

Ранее siapress.ru сообщал об открытии новой станции переливания крови в Сургуте, которая почти в четыре раза просторнее прежней. Учреждение может принимать более 120 доноров за смену и заготавливать до 90 литров крови в сутки.