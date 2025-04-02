Врачи ХМАО провели операцию на открытом сердце

Рабочая поездка в Ханты-Мансийск едва не стала трагедией для 28-летней жительницы Санкт-Петербурга. Внезапное ухудшение здоровья привело к септическому шоку и экстренной госпитализации. Диагноз – инфекционный эндокардит, осложненный тяжелым сепсисом. Пациентке требовалась срочная операция на открытом сердце, сообщает депздрав ХМАО.

«В таких ситуациях обычно приходится ставить искусственный клапан, но это означало бы пожизненный прием антикоагулянтов и риски при беременности. А она ее планировала. Кардиохирург БУ «Окружная клиническая больница» Сергей Стефанов решил иначе. Опыт реконструктивных операций позволил сохранить ее собственный клапан», ‒ говорится в сообщении.

Операция прошла успешно, восстановление ‒ без осложнений. В настоящий момент жительница Санкт-Петербурга абсолютно здорова.

Стоит отметить, что с начала года кардиохирурги Ханты-Мансийска провели около 100 операций на открытом сердце, включая сложные реконструктивные вмешательства, даря пациентам не только жизнь, но и возможность избежать пожизненной медикаментозной зависимости.