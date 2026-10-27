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Правительство Югры планирует резко повысить налоговую нагрузку на трудовых мигрантов

В Югре стоимость патента для мигрантов планируют увеличить более чем на 27 процентов

Правительство Югры планирует резко повысить налоговую нагрузку на трудовых мигрантов
Фото siapress.ru

Власти Югры предложили более чем на 27% увеличить региональный коэффициент, от которого зависит стоимость трудового патента для иностранных граждан. Показатель планируют поднять с нынешних 4,284 до 5,445, сообщает Faktologia.com со ссылкой на проект налоговой и бюджетной политики округа на 2027-2029 годы. В департаменте финансов объясняют инициативу необходимостью приблизить налоговую нагрузку на иностранных работников к НДФЛ, который россияне платят по ставке 13%.

Югра повышает стоимость патентов второй год подряд. На 2026 год коэффициент увеличили с 3,565 до 4,284, после чего ежемесячный платеж достиг 14 004 рублей. Заместитель губернатора — директор департамента финансов Югры Вера Дюдина ранее заявляла, что повышение ориентировано прежде всего на строительство и добычу полезных ископаемых — отрасли с высоким уровнем оплаты труда. Власти рассчитывали получить дополнительно 1,6 млрд рублей и обеспечить более равные условия на рынке труда.

В Тюменской области коэффициент на 2026 год установили на уровне 3,425, а стоимость патента составила 11 471 рубль в месяц — примерно на 2,5 тысячи меньше, чем в Югре.

Faktologia.com отмечает, что повышение нагрузки сопровождается оттоком иностранных работников и снижением доходов муниципальных бюджетов, в том числе Сургута. Дополнительно с 1 января 2026 года власти Югры запретили иностранцам, работающим по патентам, трудиться еще в пяти сферах, включая курьерскую деятельность.

Ранее siapress.ru писал о том, что Сургут сократил ожидаемые поступления НДФЛ от иностранных работников на 97,4 млн рублей. В документах к бюджетным поправкам это связали с ужесточением миграционной политики и уменьшением количества выданных патентов.


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27 октября в 08:32, просмотров: 493, комментариев: 0
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