В Югре стоимость патента для мигрантов планируют увеличить более чем на 27 процентов

Власти Югры предложили более чем на 27% увеличить региональный коэффициент, от которого зависит стоимость трудового патента для иностранных граждан. Показатель планируют поднять с нынешних 4,284 до 5,445, сообщает Faktologia.com со ссылкой на проект налоговой и бюджетной политики округа на 2027-2029 годы. В департаменте финансов объясняют инициативу необходимостью приблизить налоговую нагрузку на иностранных работников к НДФЛ, который россияне платят по ставке 13%.

Югра повышает стоимость патентов второй год подряд. На 2026 год коэффициент увеличили с 3,565 до 4,284, после чего ежемесячный платеж достиг 14 004 рублей. Заместитель губернатора — директор департамента финансов Югры Вера Дюдина ранее заявляла, что повышение ориентировано прежде всего на строительство и добычу полезных ископаемых — отрасли с высоким уровнем оплаты труда. Власти рассчитывали получить дополнительно 1,6 млрд рублей и обеспечить более равные условия на рынке труда.

В Тюменской области коэффициент на 2026 год установили на уровне 3,425, а стоимость патента составила 11 471 рубль в месяц — примерно на 2,5 тысячи меньше, чем в Югре.

Faktologia.com отмечает, что повышение нагрузки сопровождается оттоком иностранных работников и снижением доходов муниципальных бюджетов, в том числе Сургута. Дополнительно с 1 января 2026 года власти Югры запретили иностранцам, работающим по патентам, трудиться еще в пяти сферах, включая курьерскую деятельность.

Ранее siapress.ru писал о том, что Сургут сократил ожидаемые поступления НДФЛ от иностранных работников на 97,4 млн рублей. В документах к бюджетным поправкам это связали с ужесточением миграционной политики и уменьшением количества выданных патентов.