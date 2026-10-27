В Сургуте переработали 10 тонн старых ограждений для помощи участникам СВО

В Сургуте демонтировали и отправили на переработку 10 тонн старых ограждений. Вырученные средства направили на помощь участникам СВО, сообщил глава города Максим Слепов.

Работы провели в рамках акции «Сдай старое ограждение — помоги нашим бойцам». К ней с первых дней подключились управляющие компании. Ветераны СВО из общественной организации «Братство» контролировали движение средств и участвовали в формировании грузов.

На деньги от сдачи металла уже организовали две отправки. В состав грузов вошли восстановленные автомобили, шины и вещи первой необходимости. В дальнейшем из Сургута планируют направить еще несколько эшелонов.

Ранее siapress.ru писал о том, что Сургут начал перерабатывать старые ограждения для гуманитарных нужд. Средства от сдачи металла планировали тратить на ремонт техники, генераторы и другое необходимое оборудование.