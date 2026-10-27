В Сургуте за сутки произошли три техногенных пожара

Все три техногенных пожара, которые подразделения МЧС ликвидировали в Югре за прошедшие сутки, произошли в Сургуте. Об этом сообщило окружное управление ведомства.

Наиболее серьезное возгорание зарегистрировали в двухэтажном гараже на улице Островского. Огонь повредил обшивку здания и оконный проем. Пожарным пришлось разобрать наружную обшивку и кровлю на площади 30 квадратных метров, а также вскрыть три двери. Второй этаж оказался закопчен, первый залило водой. Кроме того, на улице Иосифа Каролинского загорелась квартира, а на улице Профсоюзов — мусор на открытой территории площадью 20 квадратных метров.

Ранее мы рассказывали, что пожар в квартире на улице Иосифа Каролинского повредил фасад высотки. Из дома самостоятельно вышли 13 человек, включая четверых детей, никто не пострадал.