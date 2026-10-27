Сургутской службе скорой помощи исполнилось 65 лет

Сургутская станция скорой медицинской помощи отметила 65 лет со дня основания. Ее история началась 27 октября 1961 года, когда в рабочем поселке организовали пункт скорой помощи. Об этом рассказал директор департамента здравоохранения Югры Роман Паськов.

Первое время фельдшеры добирались до пациентов пешком или на лошадях. Первый автомобиль служба получила в том же году. В 1966-м в городе открылась станция скорой и неотложной помощи с пятью выездными бригадами, позднее появились подстанции в Сургуте, Белом Яре и Солнечном.

В 2019 году станция полностью перешла на электронные карты вызовов. Год спустя здесь впервые в России внедрили автоматическую передачу в больницы электронных документов о медицинской эвакуации пациентов.

Сегодня автопарк учреждения насчитывает 47 машин. Ежедневно на вызовы выезжают более 25 бригад, за год специалисты выполняют свыше 126 тысяч выездов. Станция также развивает дистанционные консультации до приезда медиков и обучает жителей первой помощи.

В 2025 году служба переехала в новое типовое здание, спроектированное с учетом работы оперативного отдела и выездных бригад. Роман Паськов поздравил сотрудников и ветеранов станции, поблагодарив их за профессионализм и ответственность.

Ранее siapress.ru писал о том, как сургутские врачи скорой помощи спасли мужчину, которого придавил автомобиль. Реанимационная бригада стабилизировала состояние пациента и доставила его в травматологическую больницу.