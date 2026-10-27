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Мастеров Сургута приглашают подавать свои работы на конкурс «Сургутский сувенир»

Конкурс «Сургутский сувенир» принимает заявки до 25 ноября

Мастеров Сургута приглашают подавать свои работы на конкурс «Сургутский сувенир»
Фото администрации Сургута

В Сургуте начался прием заявок на конкурс «Сургутский сувенир». К участию приглашают совершеннолетних мастеров, дизайнеров, художников, творческие объединения и предприятия, сообщает администрация города. Конкурс проводят раз в два года с 2014-го. Его участникам предлагают создать оригинальную сувенирную продукцию, отражающую историю, культуру и особенности Сургута.

Заявки и работы принимают до 25 ноября в Доме ремесел центра «Старый Сургут» на улице Энергетиков, 2. Обратиться можно по будням с 09:00 до 17:00, перерыв — с 13:00 до 14:00. Подробности доступны по телефону 24-78-39, добавочный 135. Лучшие работы покажут на выставке в Школе-музее имени А. С. Знаменского. Она будет открыта с 9 декабря по 31 января.

Ранее siapress.ru писал о том, что сургутские ремесленники представили свои изделия на ярмарке «Урожай года» в центре «Старый Сургут». Посетителям предложили сувениры и другие товары ручной работы.


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27 октября в 09:42, просмотров: 425, комментариев: 0
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