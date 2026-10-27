Конкурс «Сургутский сувенир» принимает заявки до 25 ноября

В Сургуте начался прием заявок на конкурс «Сургутский сувенир». К участию приглашают совершеннолетних мастеров, дизайнеров, художников, творческие объединения и предприятия, сообщает администрация города. Конкурс проводят раз в два года с 2014-го. Его участникам предлагают создать оригинальную сувенирную продукцию, отражающую историю, культуру и особенности Сургута.

Заявки и работы принимают до 25 ноября в Доме ремесел центра «Старый Сургут» на улице Энергетиков, 2. Обратиться можно по будням с 09:00 до 17:00, перерыв — с 13:00 до 14:00. Подробности доступны по телефону 24-78-39, добавочный 135. Лучшие работы покажут на выставке в Школе-музее имени А. С. Знаменского. Она будет открыта с 9 декабря по 31 января.

Ранее siapress.ru писал о том, что сургутские ремесленники представили свои изделия на ярмарке «Урожай года» в центре «Старый Сургут». Посетителям предложили сувениры и другие товары ручной работы.