Станислав Зимин проведет в Сургуте бесплатную лекцию о модных трендах

Тренд-аналитик Станислав Зимин проведет в Сургуте открытую лекцию о влиянии модных трендов на бизнес. Встреча состоится 28 октября в кампусе «Школы 21», сообщает администрация города. К участию приглашают представителей легкой промышленности, дизайнеров, байеров, стилистов и всех, кто интересуется модной индустрией.

Станислав Зимин — кандидат филологических наук, специалист по макротрендам и автор курса по прогнозированию трендов в Центре креативных индустрий МГУ. Он продюсировал показы российских дизайнеров на неделях моды в Москве и выступал приглашенным лектором в вузах Гонконга, Индии и Японии.

Сбор гостей начнется в 16:30, лекция пройдет с 17:00 до 19:00. Участие бесплатное, но количество мест ограничено. Необходима предварительная регистрация.

Ранее siapress.ru писал о том, что власти Сургута открыли прием заявок на субсидии для креативных индустрий. Финансовую поддержку могут получить в том числе дизайнеры и другие представители творческого бизнеса.