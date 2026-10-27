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Известный тренд-аналитик Станислав Зимин расскажет сургутянам о будущем модного бизнеса

Станислав Зимин проведет в Сургуте бесплатную лекцию о модных трендах

Известный тренд-аналитик Станислав Зимин расскажет сургутянам о будущем модного бизнеса
Фото администрации Сургута

Тренд-аналитик Станислав Зимин проведет в Сургуте открытую лекцию о влиянии модных трендов на бизнес. Встреча состоится 28 октября в кампусе «Школы 21», сообщает администрация города. К участию приглашают представителей легкой промышленности, дизайнеров, байеров, стилистов и всех, кто интересуется модной индустрией.

Станислав Зимин — кандидат филологических наук, специалист по макротрендам и автор курса по прогнозированию трендов в Центре креативных индустрий МГУ. Он продюсировал показы российских дизайнеров на неделях моды в Москве и выступал приглашенным лектором в вузах Гонконга, Индии и Японии.

Сбор гостей начнется в 16:30, лекция пройдет с 17:00 до 19:00. Участие бесплатное, но количество мест ограничено. Необходима предварительная регистрация.

Ранее siapress.ru писал о том, что власти Сургута открыли прием заявок на субсидии для креативных индустрий. Финансовую поддержку могут получить в том числе дизайнеры и другие представители творческого бизнеса.


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Сегодня в 14:30, просмотров: 186, комментариев: 0
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