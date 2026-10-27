Группа «Ленинград» выступит в Сургуте в конце ноября

Уроженец Югры Олег Боровков выступит вместе с группой «Ленинград» на концерте в Сургуте. Шоу пройдет 30 ноября в Ледовом дворце спорта, сообщает «Югра СОК». Ранее Олег Боровков играл в ханты-мансийском КТЦ «Югра-Классик». В коллектив Сергея Шнурова музыканта пригласил его друг Дмитрий Горевой — еще один уроженец Югры и участник «Ленинграда». Оба окончили Центр искусств для одаренных детей Севера.

Организаторы выбрали Ледовый дворец — самую вместительную концертную площадку Сургута — из-за высокого спроса на билеты.

Ранее мы рассказывали, что саксофонист Олег Боровков присоединился к группе «Ленинград».