Югра увеличила производство яиц и молока в первом полугодии

Сельскохозяйственные предприятия Югры в первом полугодии 2026 года увеличили производство яиц на 18,8%, молока — на 3,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщил губернатор региона Руслан Кухарук по итогам заседания Совета при полпреде президента в УрФО в рамках XIV Межрегиональной агропромышленной выставки Урала.

За шесть месяцев хозяйства округа произвели 20,8 млн яиц и 1,5 тыс. тонн молока. По словам главы региона, эти результаты особенно значимы с учетом северного климата и сложной логистики. В отдаленных населенных пунктах небольшие хозяйства снабжают продуктами школы, детские сады и другие социальные учреждения.

Регион также усилил финансовую поддержку отрасли. Ставку субсидии на производство молока увеличили вдвое, а на содержание северных оленей в Арктической зоне — втрое. С 2026 года помощь предоставляют и частным оленеводам.

По итогам 2025 года Югра заняла первое место в России по поддержке производителей органической продукции. Регион представил местные экологически чистые товары на XIV Межрегиональной агропромышленной выставке Урала.

Ранее siapress.ru писал о том, что Югра направила более 1,1 млрд рублей на поддержку сельхозпроизводителей в 2025 году. Рост выпуска тогда показали производители кондитерских изделий, колбас, мясных полуфабрикатов и переработанного молока.