Житель Урая получил полтора года колонии за удары соседа табуретом

Лангепасский городской суд приговорил 38-летнего жителя Урая к полутора годам колонии общего режима за нападение на соседа. Об этом сообщила пресс-служба судов Югры. Конфликт произошел в июле после употребления алкоголя. Мужчина, огорчившись из-за полученных оскорблений, дважды ударил соседа по голове табуретом с металлическими ножками.

Спустя три дня мужчину направили с работы в больницу. Врачи диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, опасную для жизни. Подсудимый полностью признал вину. Сосед не требовал строгого наказания и первоначально утверждал, что травмировался при падении, однако полицейская проверка этого не подтвердила.

Суд назначил виновному один год и шесть месяцев лишения свободы. Его заключили под стражу в зале суда. После вступления приговора в силу мужчина будет отбывать наказание в колонии общего режима.

Ранее siapress.ru писал о том, что суд Нягани начал рассматривать дело мужчины, обвиняемого в нападении на сожительницу. По версии следствия, он несколько раз ударил женщину молотком, а затем связал ее.