Производители заработали около 17 млн рублей на ярмарке «Товары земли Югорской» в Сургуте

Предприниматели Югры заработали около 17 млн рублей на выставке-ярмарке «Товары земли Югорской», которая прошла в Сургуте. За время мероприятия они продали более 15 тонн продовольственных товаров и около 4,8 тысячи изделий непродовольственной группы, сообщает департамент промышленности Югры.

В XXXII ярмарке приняли участие 185 производителей из 20 муниципалитетов региона. Они представили оленину, рыбную и мясную продукцию, дикоросы, изделия народных промыслов, дизайнерскую одежду и натуральную косметику. Часть товаров имеет знаки качества «Органик» и «Халяль».

Работу площадки оценили директор Департамента промышленности Югры Виктор Гумузов и глава Сургута Максим Слепов. Они пообщались с предпринимателями и ознакомились с ассортиментом местных производителей.

На фудкорте посетителям предлагали уху со стерлядью, расстегаи с муксуном, напитки из таежных ягод и мороженое с еловыми нотками. В программу также вошли выступления творческих коллективов, спортивные состязания, мастер-классы, танцевальные баттлы и фотоконкурс.

Ярмарку организовали Департамент промышленности Югры и Фонд развития Югры при поддержке правительства региона и администрации Сургута.