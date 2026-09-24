В Тюменской области планируют отстрелить 49 бурых медведей в общедоступных охотничьих угодьях. Об этом сообщает канал «Тюменскаяобласть.рф» со ссылкой на решение регионального Госохотдепартамента. В ведомстве объяснили меру необходимостью предотвратить угрозу здоровью жителей.

Отстрел собираются провести до 23 октября на территории 15 муниципалитетов. Среди них — Абатский, Аромашевский, Вагайский, Викуловский, Ишимский, Нижнетавдинский, Тобольский, Уватский и Юргинский округа. Больше всего медведей зафиксировали в Юргинском, Тобольском и Уватском округах.

По данным Минприроды, численность бурых медведей растет по всей России. Самые крупные популяции обитают в Сибири и на Дальнем Востоке.

Ранее мы писали о том, что в Нягани медведь регулярно заходил на территорию города, и в итоге с разрешения профильных властей местный охотник его застрелил.