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​Александр Моор назвал приоритеты Тюменской области на 2027 год

Александр Моор: стратегические цели региона остаются неизменными, несмотря на текущие вызовы

​Александр Моор назвал приоритеты Тюменской области на 2027 год
Фото: vk.com/aleksandr__moor

В День рождения Тюменской области, 14 августа, губернатор Александр Моор провел пресс-конференцию для федеральных, региональных и муниципальных СМИ, на которой ответил на более чем 30 вопросов журналистов. Глава региона рассказал, какие задачи станут приоритетными для области в 2027 году.

По словам Александра Моора, несмотря на текущие вызовы, основные приоритеты региона остаются прежними. В центре внимания – развитие экономики, сохранение высокого качества жизни, дальнейшее обновление социальной и транспортной инфраструктуры. Отдельными направлениями станут выполнение социальных обязательств и поддержка участников специальной военной операции и их семей.

Работа продолжится в соответствии со стратегией развития Тюменской области и задачами, обозначенными президентом России, подчеркнул губернатор.

На пресс-конференции были озвучены и конкретные проекты. Так, в 2027 году могут начаться работы по строительству Южного обхода Тюмени. Новая дорога свяжет Московский и Червишевский тракты, контракты на выполнение работ планируется заключить до конца 2026 года.

Кроме того, в 2027 году продолжится капитальный ремонт многоквартирных домов. Сейчас в регионе проходят аукционы по отбору подрядчиков для реализации плана на 2027 год. По словам Моора, Тюменская область входит в число лидеров по темпам капремонта в Уральском федеральном округе.

Также до конца 2027 года планируется ввести в эксплуатацию 11-километровый участок третьей нитки водовода от Велижанского водозабора. Объект, который обеспечит надежное водоснабжение более миллиона жителей трех муниципалитетов, реализуется по нацпроекту «Инфраструктура для жизни».


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17 августа в 22:52, просмотров: 225, комментариев: 0
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