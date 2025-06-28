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Новости

  • ​Куда сходить в Сургуте на выходных 28-29 июня? // АФИША

    ​Куда сходить в Сургуте на выходных 28-29 июня? // АФИША

    26 июня в 14:07
    1633 0
  • ​Тюменским предпринимателям рассказали, как получить господдержку для развития бизнеса в рамках нацпроекта

    ​Тюменским предпринимателям рассказали, как получить господдержку для развития бизнеса в рамках нацпроекта

    28 июня в 23:30
    72 0
  • ​В Тюменской области молодых медиков привлекают к работе в селах

    ​В Тюменской области молодых медиков привлекают к работе в селах

    28 июня в 23:05
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  • ​Две тысячи жителей Тюменской области получили предложения о работе на ярмарке трудоустройства

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    28 июня в 22:39
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​В Тюменской области молодых медиков привлекают к работе в селах

Медицинские кадры для села: больница №9 в Тюменской области привлекает студентов на практику

​В Тюменской области молодых медиков привлекают к работе в селах
Фото: admtyumen.ru

Областная больница №9 (с. Вагай) активно привлекает студентов медицинских образовательных учреждений к работе в сельской местности, создавая благоприятные условия для их профессионального становления. В 2025 году девять будущих врачей и медсестер получили возможность пройти производственную практику под руководством опытных наставников, рассказали в департаменте здравоохранения Тюменской области.

Главный врач Павел Грибанов подчеркнул, что это отличный шанс для больницы присмотреться к перспективным кадрам:

– Для нашей больницы, это шанс присмотреться к перспективным кадрам. Успешное прохождение практики может стать первым шагом к трудоустройству в штат. Со своей стороны, мы предлагаем им благоприятные условия, включая участие в корпоративных мероприятиях.

Шесть студентов колледжа проходят практику на базе поликлинического отделения, а три будущих врача – в терапевтическом и детском отделениях. Они знакомятся с внутренним распорядком больницы, этикой общения с пациентами и коллегами, учатся работать в команде.

Студент Тобольского медицинского колледжа им. В. Солдатова Данил Кошкин делится своими впечатлениями:

– Впереди у меня четвертый курс. Практика в областной больнице №9 – это ценный опыт. Общение с пациентами, медицинским персоналом – это школа жизни, которую не заменит ни один учебник. Мне удается не только видеть, как принимаются решения в клинических ситуациях, но и участвовать в процессе, оказывая посильную помощь.

Такой подход позволяет не только укрепить кадровый потенциал больницы, но и привлечь молодых специалистов к работе в сельской местности, обеспечивая доступность качественной медицинской помощи для населения.

Эта работа является частью регионального проекта «Медицинские кадры», который направлен на решение проблемы нехватки медицинских работников в отдаленных районах и реализуется в рамках национального проекта «Продолжительная и активная жизнь».


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28 июня в 23:05, просмотров: 100, комментариев: 0
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