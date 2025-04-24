Тюменцев приглашают на Всероссийский субботник

В субботу, 26 апреля, Тюменская область присоединится ко Всероссийскому субботнику. Жителей региона приглашают принять участие в уборке общественных пространств и внести свой вклад в благоустройство городов и поселков. Субботник проводится в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» и нацпроекта «Инфраструктура для жизни».

Особенностью этого года станет возможность ознакомиться с дизайн-проектами будущих благоустроенных территорий непосредственно на площадках проведения субботника. Волонтеры помогут разобраться в планах и расскажут, как будут преображаться парки и скверы.

– Каждый год в Тюменской области появляются новые благоустроенные территории. Жители с удовольствием сначала голосуют за проекты, а после их реализации организуют в парках и скверах семейный отдых. Всероссийский субботник – это ещё одна возможность проявить хозяйский подход, подключиться к благоустройству своего города, сделать его чистым и ухоженным, – отметил директор департамента ЖКХ Тюменской области Семён Тегенцев.

В Тюмени основные мероприятия пройдут в экопарке Затюменский, сквере Депутатов, лесопарке Гагарина и парке Заречном. В Тобольске планируют привести в порядок почти 350 тысяч квадратных метров территории.