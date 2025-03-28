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Путин назначил Дениса Паслера врио губернатора Свердловской области

Путин предложил Денису Паслеру возглавить Свердловскую область

Путин назначил Дениса Паслера врио губернатора Свердловской области
Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин назначил Дениса Паслера временно исполняющим обязанности губернатора Свердловской области. До этого он возглавлял Оренбургскую область, передает «Коммерсантъ».

«Хочу попросить вернуться в родные для вас места, где вы уже работали, причем на высокой должности. Вы знаете очень хорошо этот регион, один из ключевых у нас, промышленно развитый регион», – заявил президент России.

В это же день действующий губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев подал в отставку по собственному желанию после 12 лет работы на этом посту.

По словам источника siapress.ru, Куйвашев в юности жил в Сургуте – учился в средней школе №8 и окончил 10-й класс в 1988 году. Его одноклассниками были журналист Александр Губский, медиа-менеджер Роман Саламатов и директор департамента имущественных и земельных отношений Алексей Дворников.


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Сегодня в 12:15, просмотров: 99, комментариев: 0
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