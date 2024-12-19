Александр Моор провел заседание регионального Совета по улучшению инвестиционного климата

Губернатор Тюменской области Александр Моор провел очередное онлайн-заседание регионального Совета по улучшению инвестиционного климата. Малые города и сельские районы обладают существенным потенциалом для развития бизнеса, заявил глава региона.

Участники заседания обсудили результаты внедрения муниципального инвестиционного стандарта. За девять месяцев 2024 года реализовано более 60 проектов с общим объемом инвестиций свыше 915 миллионов рублей.

Губернатор отметил возможности роста объема инвестиций, приведя в пример бизнес-экскурсии: «Потенциальные инвесторы выезжают в малые города и сельские районы и узнают о возможностях территории. Благодаря этому тюменские предприниматели уже запустили семь проектов в муниципалитетах, еще пять – в планах. Такие выезды помогают обмениваться опытом и налаживать деловые контакты».

На Совете эксперты рассказали, что одной из самых привлекательных для инвесторов отраслей сегодня стало строительство спортивных объектов. В региональном реестре насчитывается 25 таких проектов с общим объемом инвестиций более 5 млрд рублей. Александр Моор рекомендовал муниципалитетам включать в планы развития территорий земельные участки для возведения спортивной инфраструктуры.

По итогам заседания губернатор дал поручение единой инвестиционной команде региона актуализировать порядок оказания господдержки бизнесу.

«Одним из условий оказания господдержки является создание рабочих мест. Раньше это было действительно очень важно для нас. Но сейчас, при минимальных показателях безработицы и дефиците кадров в региональной экономике, есть сомнения в актуальности такого требования», – отметил губернатор. Он поручил подготовить предложения, направленные на снижение требований по созданию рабочих мест для предоставления земельных участков в аренду без проведения торгов.