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​В Госдуме рассмотрели закон о воинской обязанности для мигрантов

В России внесли законопроект о воинской обязанности для новых граждан

​В Госдуме рассмотрели закон о воинской обязанности для мигрантов
Фото: Вячеслав Володин / vk.com

Группа депутатов Государственной думы во главе со спикером палаты Вячеславом Володиным внесла законопроект об обязательной воинской обязанности для новых граждан России. Законопроект опубликован на сайте Госдумы.

«Настоящий законопроект разработан в рамках работы комиссии Государственной думы по вопросам миграционной политики и направлен на обязательное исполнение «новыми гражданами» России конституционной обязанности по защите Отечества», ‒ говорится в пояснительной записке.

Действующий закон «О гражданстве РФ» могут дополнить положением о том, что неисполнение обязанности по первоначальной поставке на воинский учет может стать причиной для прекращения гражданства РФ.

Помимо этого, органы внутренних дел будут обязаны предоставлять в реестр воинского учета сведения о мужчинах призывного возраста перед приведением их к присяге гражданина России.


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Сегодня в 11:10, просмотров: 99, комментариев: 0
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