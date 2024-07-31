В России внесли законопроект о воинской обязанности для новых граждан

Группа депутатов Государственной думы во главе со спикером палаты Вячеславом Володиным внесла законопроект об обязательной воинской обязанности для новых граждан России. Законопроект опубликован на сайте Госдумы.

«Настоящий законопроект разработан в рамках работы комиссии Государственной думы по вопросам миграционной политики и направлен на обязательное исполнение «новыми гражданами» России конституционной обязанности по защите Отечества», ‒ говорится в пояснительной записке.

Действующий закон «О гражданстве РФ» могут дополнить положением о том, что неисполнение обязанности по первоначальной поставке на воинский учет может стать причиной для прекращения гражданства РФ.

Помимо этого, органы внутренних дел будут обязаны предоставлять в реестр воинского учета сведения о мужчинах призывного возраста перед приведением их к присяге гражданина России.