Тюменские аграрии экспортировали 113 тысяч тонн зерна

За первое полугодие 2024 года Тюменской областью экспортировано 112,9 тыс. тонн зерна и продуктов его переработки. 2 315 партий отправили агропредприятия региона в Казахстан, Китай, Монголию, Сербию, Белоруссию, Кыргызстан и Азербайджан. Об этом сообщает департамент агропромышленного комплекса Тюменской области.

Основными импортерами зерна стали Республика Казахстан и Китайская Народная Республика. По данным территориального управления Россельхознадзора, для вывоза в Китай оформлено 1098 фитосанитарных сертификатов, а в адрес Казахстана – 1163 фитосанитарных сертификата.

Соседние государства закупают у тюменских аграриев не только зерно и продукты его переработки, а также семена зерновых и зернобобовых культур, многолетних трав, картофеля. Экспорт семенного материала увеличился почти в 2 раза в сравнении с аналогичным периодом 2023 года.

С начала года тюменские экспортеры направили более 8100 тонн семян зерновых культур, 545 тонн семян картофеля, 54 тонны семян зернобобовых культур, 7,5 тонн семян многолетних трав.

В региональном департаменте агропромышленного комплекса сообщают, что всего Тюменская область экспортирует на внешние рынки около 50-ти видов продукции АПК.