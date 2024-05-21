В Тюменской области отремонтируют 254 км дорог

В Тюменской области начался сезон дорожных ремонтов. Работы стартовали в 12 районах и городских округах области. Всего в текущем году планируется отремонтировать более 254 км дорог, из них 182 км – на 50 автомобильных дорогах регионального значения, сообщает Главное управление строительства региона.

Фрезерование проезжей части и укладку нового асфальтобетона выполняют дорожные службы. Там, где требуется, специалисты убирают пучины, восстанавливают основание и обочины.

На сегодняшний день подрядчики управления автомобильных дорог Тюменской области приступили к ремонту 15 участков региональной сети. Одновременно в работе находятся более 60 км покрытия. Самые протяжённые участки ремонта в Аромашевском, Омутинском, Тюменском районах и в Заводоуковском городском округе.

Также активно работы идут на участках дорог местного значения. В Тюмени в этом году отремонтируют 3 улицы общей протяженностью 6,13 км. В населённых пунктах Тюменского района обновят почти 66,5 км покрытия на 113 улицах.

Кроме участков дорог планируется отремонтировать два моста: через реку Вагай на автомобильной дороге «Аромашево-Кротово-Большое Сорокино» протяженностью 128,4 м и через реку Тура на автомобильной дороге «Обход г. Тюмени» протяженностью 283,61 м. Также пройдут ремонтные работы на двух путепроводах в составе транспортных развязок на «Обходе г. Тюмени».

Ремонт дорог ведётся в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги».