17 марта в Тюмени стартует чемпионат России по лыжным гонкам

С 17 по 27 марта в тюменской «Жемчужине Сибири» состоится чемпионат России по лыжным гонкам. В нем примут участие 264 спортсмена из 39 регионов страны, сообщает департамент физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области.

На чемпионате встретятся ведущие лыжники России, среди которых Александр Большунов, Наталья Непряева, Вероника Степанова, Юлия Ступак и другие члены сборной страны.

От Тюменской области выступят 22 спортсмена – восемь мужчин и 14 женщин. В команду войдут опытнейшие и титулованные лыжники: Екатерина Смирнова, Анна Грухвина, Елизавета Пантрина, Алиса Жамбалова, Денис Спицов, Иван Якимушкин, Артем Мальцев, Глеб Ретивых.

Спортсменов и зрителей ожидает напряженная программа соревнований. 18 марта мужчины и женщины будут бежать спринт классическим стилем на 1,7 км. 19 марта лыжникам предстоит скиатлон, женщинам – 15 км, мужчинам – 30 км. Раздельный старт свободным стилем состоится 21 марта, на 10 км у женщин и 15 км у мужчин. 22 марта лыжники побегут 1,7 км командный спринт свободным стилем. Эстафеты пройдут 24 марта, женщины – 4х5 км, мужчины – 4х10 км. 25 и 26 марта спортсменов ожидает масс-старт, женщины пройдут дистанцию 30 км, мужчины – 50 км.

Телеканал «Матч.ТВ» будет вести трансляции соревнований.