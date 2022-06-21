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В России растет число зарегистрированных безработных

Минтруд увидел рост напряженности на рынке труда

В России растет число зарегистрированных безработных
pixabay.com

Количество зарегистрированных безработных россиян выросло в июне, на рынке труда появилось напряжение. Об этом заявил глава Минтруда Антон Котяков на заседании в Совете Федерации по социальной политике, пишет РИА «Новости».

«В определенной степени мы видим, что напряжение на рынке труда постепенно начинает расти», – сказал министр.

По его словам, в период с 1 марта по 1 июня число зарегистрированных безработных колебалось в промежутке 660 тыс. - 680 тыс. человек, но в июне этот показатель начал показывать рост числа людей, обратившихся в центры занятости.

В начале июня вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что число зарегистрированных безработных с 23 по 30 мая выросло на 11,5 тыс. до 686,4 тыс. человек. При этом число россиян, работающих неполный рабочий день или рабочую неделю, увеличилось на 2,7 тыс. до 130,2 тыс., а число работников в простое выросло на 1,2 тыс. до 131,9 тыс. человек.


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Сегодня в 13:00, просмотров: 68, комментариев: 0
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