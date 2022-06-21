В Югре в девятнадцатый раз прошла экологическая акция «Спасти и сохранить». Как она появилась, как региональная инициатива выросла до международного уровня, чем она привлекает людей на месте и экспертов со всего света — мы поговорим с заместителем руководителя Природнадзора Югры Светланой Король.
«Спасти и сохранить» — главная экологическая акция Югры // Светлана Король
Замруководителя Природнадзора Югры — об истории и развитии акции «Спасти и сохранить»
Сегодня в 14:55, просмотров: 578, комментариев: 0