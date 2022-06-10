Интервью с начальником отдела профилактики правонарушений управления по вопросам общественной безопасности администрации Сургута

Как сегодня осуществляется взаимодействие национальных объединений в Сургуте?
Поговорим с руководителем отдела профилактики правонарушений управления по вопросам общественной безопасности администрации Сургута Светланой Перуновой.
Как сегодня осуществляется взаимодействие национальных объединений в Сургуте?
Поговорим с руководителем отдела профилактики правонарушений управления по вопросам общественной безопасности администрации Сургута Светланой Перуновой.
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете войти на сайт или зарегистрироваться