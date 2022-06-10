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​Национальный интерес // Светлана Перунова, 10 июня

Интервью с начальником отдела профилактики правонарушений управления по вопросам общественной безопасности администрации Сургута

​Национальный интерес // Светлана Перунова, 10 июня
Фото: siapress.ru

Как сегодня осуществляется взаимодействие национальных объединений в Сургуте?

Поговорим с руководителем отдела профилактики правонарушений управления по вопросам общественной безопасности администрации Сургута Светланой Перуновой.


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09 июня в 13:15, просмотров: 489, комментариев: 0
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