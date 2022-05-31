Интервью с заместителем начальника управления физической культуры и спорта Сургута Максимом Трохимчуком

Ковид спорту не помеха? Как попасть в спортсекцию? Спорт и национальный вопрос: явления одной плоскости?
Об этом и другом мы поговорим с заместителем начальника управления физической культуры и спорта администрации Сургута Максимом Трохимчуком.
Ковид спорту не помеха? Как попасть в спортсекцию? Спорт и национальный вопрос: явления одной плоскости?
Об этом и другом мы поговорим с заместителем начальника управления физической культуры и спорта администрации Сургута Максимом Трохимчуком.
Редакция СИА-ПРЕСС
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