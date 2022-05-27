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Так мы победили коронавирус или еще нет? // Инна Кудрявцева, 27 мая в 15.00

Заместитель руководителя Роспотребнадзора по Югре Инна Кудрявцева — о коллективном иммунитете и ревакцинации

Так мы победили коронавирус или еще нет? // Инна Кудрявцева, 27 мая в 15.00
Фото ugra-tv.ru

Новости про коронавирус в Югре не могут не радовать — количество заболевших в сутки не превышает нескольких десятков, в то время как на пике дело доходило до четырех тысяч. Казалось бы — пандемия побеждена. Но расслабляться рано — коллективный иммунитет в Югре невысок, ревакцинация идет слабо, поэтому возвращение коронавируса в число острых проблем все еще возможно. Подробно об этом — в разговоре с заместителем руководителя Роспотребнадзора по ХМАО-Югре Инной Кудрявцевой.

Эфир начнется в пятницу, 27 мая, в 14.00.


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Сегодня в 15:04, просмотров: 445, комментариев: 0

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