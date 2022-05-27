Заместитель руководителя Роспотребнадзора по Югре Инна Кудрявцева — о коллективном иммунитете и ревакцинации

Новости про коронавирус в Югре не могут не радовать — количество заболевших в сутки не превышает нескольких десятков, в то время как на пике дело доходило до четырех тысяч. Казалось бы — пандемия побеждена. Но расслабляться рано — коллективный иммунитет в Югре невысок, ревакцинация идет слабо, поэтому возвращение коронавируса в число острых проблем все еще возможно. Подробно об этом — в разговоре с заместителем руководителя Роспотребнадзора по ХМАО-Югре Инной Кудрявцевой.

Эфир начнется в пятницу, 27 мая, в 14.00.