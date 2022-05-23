26 мая – День российского предпринимательства. В связи с этим мы пригласили в студию главного врача сети стоматологических клиник «Salve» Эльмиру Ибрагимову, директор Центра дополнительного образования и коррекции «Логоритм» Ирину Токареву и начальника отдела предпринимательства администрации Сургута Екатерину Борисову. Поговорим о поддержке бизнеса, об открытии своего дела и о многом другом.
Бизнес в Сургуте. Стоит ли? // ONLINE
Интервью с сургутскими бизнесвуман о развитии предпринимательства в городе
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Проект «ДУМАть и решать»: поддержка бизнеса, ремонт дорог и другие проблемы // Владимир Болотов. 24 мая