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Доктор, у меня это. Омоложение

Беседа со специалистами СОКБ о борьбе со старением кожи

Доктор, у меня это. Омоложение

В наше время есть много способов вернуть себе молодость. Чаще всего женщины прибегают к услугам косметологов – «уколы красоты», массажи для лица и прочие методы сегодня доступны если не всем, то многим. Насколько эффективны крема и маски в борьбе со старением кожи? Вредны ли филлеры и ботокс? Когда нужно начинать делать процедуры омоложения? Об этом и не только расскажут специалисты БУ «Сургутская окружная клиническая больница» – пластический хирург Арус Степанян и заведующий отделением мониторинга и развития медицинских услуг Анна Соломко.


Эфир состоится 18 мая. Не пропустите!


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17 мая в 18:30, просмотров: 533, комментариев: 0

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