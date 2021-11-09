Интервью с заведующим онкологическим отделением №3 СОКБ Виталием Абунагиновым о раке молочной железы

В прямом эфире корреспондент siapress.ru поговорит с заведующим онкологическим отделением №3 СОКБ Виталием Абунагиновым. Специалист расскажет, каковы первые признаки рака молочной железы, могут ли поставить этот диагноз мужчинам, какие практики лечения для этих пациентов применяют в Сургуте и влияет ли размер груди на риск развития онкологии.