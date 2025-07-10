Что стоит за слухами о возможной отставке главы Ханты-Мансийска

Очередной слух об увольнении очередного мэра, на это раз Максима Ряшина, вчера стал в округе новостью номер один. И это говорит о том, что югорское чиновничество находится в крайней степени напряжения и готово поверить кому угодно, если дело касается отставок. Поэтому так легко распространяются слухи то об отставке в Нижневартовске, то, как сейчас, в Ханты-Мансийске.

Хотя, в общем, Максим Ряшин не дал повода для того чтобы его ушли в никуда. Есть в городе проблемы, но все в пределах разумного, без масштабных скандалов. Поэтому, глобально, претензий к Максиму Ряшину, насколько я понимаю нет. К тому же есть территории, где претензий к главам муниципалитетов гораздо больше и которые, соответственно, требуют от губернатора гораздо большего внимания. Хотя, конечно, действующий мэр не член команды Руслана Кухарука, а статус столичного муниципалитета подразумевает более тесную связь между двумя главами. Не будем забывать, что сам губернатор из Тюмени, где статус градоначальника особенный — четыре из восьми мэров стали губернаторами в трех регионах, двое — депутатами Госдумы (один возглавил фракцию), и один — председателем комитета Совета Федерации. Восьмой, Максим Афанасьев, еще мэр. Пока.

А у мэров Ханты-Мансийска менее яркая и счастливая судьба — их потолок это мандат депутата окружной думы. И это еще в лучшем случае, если твоя фамилия сама по себе что-то значит в окружной политике. Двое просто ушли на пенсию, двое получили уголовные дела после ухода с должности. Самый лучший результат у последнего советского мэра города — председателя горисполкома Николая Барышникова. Он стал замгубернатора, а потом и председателем областной думы.

Все это вместе: результаты работы Максима Ряшина, его отношения с губернатором и непростая судьба хантовских градоначальников — говорит о том, что он, скорее всего, уйдет по-хорошему, но без повышгения. А это значит окружная дума, если он останется в контуре власти, или областная — если это почетная пенсия. То есть 26-й год. Впрочем, это касается и некоторых других известных чиновников.

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