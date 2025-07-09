Как выглядит Сургут глазами человека, не видевшего этот город десять лет

Городские историки после пятилетнего перерыва побывали в родном городе Сургуте. Вообще, это поразительное ощущение ностальгии, когда возвращаешься в места, где каждый уголок вызывает бурю воспоминаний. Своеобразный аттракцион, похожий на реальную машину времени. Вместе с тем городские историки воспринимают Сургут уже как чужой город. Будто вновь в компьютерном симуляторе, в который играл в прошлом: прикольно один раз повторить, но не более того.

С точки зрения комфортной городской среды Сургут мало изменился: это все еще город разбитых дорог, тротуаров и улиц, слабой культурной и креативной жизни, серого безликого девелопмента с автомобильными стоянками вместо дворов и устаревшим благоустройством. Правда, все отмечали новую набережную речки Саймы, связывали надежды с компанией «Брусника» и одновременно дружно ругали ее за попытку застроить эту же Сайму «муравейниками». Короче, Сургут слабо менялся. Вашего модного нового урбанизма тут почти не найти.

Однако за последние десять лет одна трансформация с городом все-таки случилась. Мы бы назвали ее коммеморативным поворотом. В далеком 2013 году городские историки опубликовали статью «Сургут: образы и пространства «нефтяного города». Один из ключевых ее тезисов звучал так: «ландшафтный текст города не обладает значимым знаковым местом, которое бы аккумулировало “нефтегазовые” и “геологические” образы». В то время среди городской элиты запрос на памятник, символизировавший промышленную историю города, был достаточно сильным. Но долгое время он оставался мечтой.

Дело в том, что несмотря на свою историю с конца XVI века, в действительности Сургут – это молодой позднесоветский город. Здесь нет исторической застройки, так как она была уничтожена в 1980-е годы. В общественном дискурсе Сургута доминирует нарратив о втором рождении города. Важнейшая дата для нового Сургута – это высадка в 1957 году геологоразведочной экспедиции под руководством Фармана Салманова. В 1960–1970-е гг. город активно застраивался ведомственно – поселки нефтяников, строителей, геологов, энергетиков, железнодорожников и др. Постепенно эта ведомственная застройка поглотила исторический центр, и Сургут превратился в позднесоветский новый город, сочетающий в себе как серую типовую архитектуру, так и легкий шарм модернизма.

Вместе тем, как подобает модернистской идеологии, промышленное освоение не оставило в Сургуте каких-либо существенных памятников, посвященных открытию большой нефти. Не появились подобные символические монументы и в первые постсоветские десятилетия, когда местная власть стремилась наполнить город доиндустриальными и историческими образами. И вот почти десять лет назад случился коммеморативный поворот.

Вдруг ведомства разом стали ставить мемориалы своим первопроходцам: «Геологоразведчикам Среднего Приобья» (2016 г.), «Трудовому подвигу поколений нефтяников Сургутнефтегаза» (2016 г.), «Газовику» (2017 г.). В 2014 г. был восстановлен памятник «Строителям нового города», а в 2021 г. отреставрировали стелу «Разорванная труба» («Факел»). В этом году обещают открыть памятник «Сургутским строителям посвящается» с очень символической экспозицией строителей, держащих в руках макет города. Считай, мечта местной элиты осуществилась.

Но эта коммеморация промышленного освоения приходит как бы на смену реальному наследию города. Памятник строителям ставится на месте снесенного старейшего капитального здания города – Дома культуры строителей. В 2023 году был уничтожен железнодорожный вокзал, прекрасный образец позднесоветсокого модернизма. Массово разрушаются брусчатые двухэтажные поселки первых строителей города, без какой-либо попытки их джентрификации. Коммеморация вместо настоящей работы с наследием – вот что сейчас происходит с городом. Советская застройка повторяет судьбу уничтоженного старого дореволюционного города.

25 июня Сургуту исполнилось 60 лет: в этот день 1965 года он вновь получил статус города. Дата второго рождения, хотя День города по понятным причинам празднуется 12 июня.

С Днем Рождения, родной город!

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