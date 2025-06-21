Актеры, музыка и поэзия Вознесенского, Ахмадулиной и Евтушенко − как Сургут вспоминает и проживает заново

Как бы мы не пытались удержаться за настоящее, нас все равно тянет в прошлое. Когда-то, а точнее в 1997 году, в Сургуте, в тогда еще ДК «Энергетик», собирали заинтересованную публику Андрей Вознесенский, Белла Ахмадулина и Евгений Евтушенко. Сейчас же на сцене Сургутской филармонии читали их стихи актеры, выпускники Санкт-Петербургской академии театрального искусства Сергей Перегудов, Дмитрий Лысенков и Лаура Пицхелаури. И делали они это с ностальгией по Настоящему − с тем самым ускользающим чувством.
Газета «Новый город», 16 ноября 1996 года, № 103 (295)
Что еще интересно, актеры остановились в легендарной гостинице «Ермак», где в прошлом останавливался сам Андрей Вознесенский: «жил и в кайфе полном был» (по словам художественного руководителя Сургутской филармонии Якова Черняка), играл в казино и написал стихотворение:
Вот так и живу у
Творца за пазухой.
Снег выпал — чистая страница.
На черный ставь и не запаздывай.
Но что творится, что творится!
Make money — зов над
теремами.
Держи карманы!
Берет контроль над терминалом
Ермак в армани.
И мне до первых
кукареку
среди крупы, глядя в упор,
винтил сибирскую рулетку
коротко стриженный крупер.
Заныли сладостно
колени.
Мы возвращаемся к игре,
как тянет лыжные крепленья
к магнитной Барсовой горе.
Снимаю банк. Бледнеет
Бэлза.
Играю против казино.
Я чую — напрягнулась бездна,
но
сквозь прорези
сибирских ставен
я вижу только нас с тобой,
мы на любовь с тобою ставим,
но снова выпало «разбой».
Крутые пахнут
карамелькой.
На урке зайцевский армяк.
Мы все поставили на «maker»,
но снова выпало: «Ермак».
Еще о связи времен: казалось бы, такой концерт привлечет скорее старшее поколение, которое, возможно, виделось с поэтами-шестидесятники, жило их поэзией. Но нет, их произведения актуальны для всех. Так, после антракта я заметила немало молодых людей.
«Мне кажется, поэты ощущали себя точно так же, как и в прошлом. Такие же были бы неуспокоенные, неравнодушные. Мне кажется, о том же самом бы и говорили. Я думаю, так», − заявил Дмитрий Лысенков.
«Они так внятно говорят про вещи, которые касаются сегодняшних людей, молодых, взрослых. И они так внятно, остро и очень точно говорят про это, что невозможно не подключиться к ним. Собственно, это и актуально и тогда было, и сейчас», − дополнил коллегу Сергей Перегудов.
А что же происходило на сцене! Ощущалось, что публика оказалась во временном потоке: трое актеров, можно сказать, жили тем, что читали когда-то давно поэты-шестидесятники. О любви без фальши, о себе, о жизни…
Любите при свечах,
танцуйте до гудка,
живите — при сейчас,
любите — при когда?
На экране представили архивные фото и документы того времени. Кстати, и у «Нового города» нашлось кое-что из прошлого:
«Поэтессу как первую леди русской словесности представил заслуженный деятель искусств Святослав Бэлза. Белла Ахматовна, как только подошла к микрофону, произнесла: «Здравствуйте и благодарствуйте. Я здесь только для того, чтобы быть к вашим услугам. Позвольте почитать».