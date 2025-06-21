Актеры, музыка и поэзия Вознесенского, Ахмадулиной и Евтушенко − как Сургут вспоминает и проживает заново

Как бы мы не пытались удержаться за настоящее, нас все равно тянет в прошлое. Когда-то, а точнее в 1997 году, в Сургуте, в тогда еще ДК «Энергетик», собирали заинтересованную публику Андрей Вознесенский, Белла Ахмадулина и Евгений Евтушенко. Сейчас же на сцене Сургутской филармонии читали их стихи актеры, выпускники Санкт-Петербургской академии театрального искусства Сергей Перегудов, Дмитрий Лысенков и Лаура Пицхелаури. И делали они это с ностальгией по Настоящему − с тем самым ускользающим чувством.

Газета «Новый город», 16 ноября 1996 года, № 103 (295)

Что еще интересно, актеры остановились в легендарной гостинице «Ермак», где в прошлом останавливался сам Андрей Вознесенский: «жил и в кайфе полном был» (по словам художественного руководителя Сургутской филармонии Якова Черняка), играл в казино и написал стихотворение:

Вот так и живу у Творца за пазухой.

Снег выпал — чистая страница.

На черный ставь и не запаздывай.

Но что творится, что творится!

Make money — зов над теремами.

Держи карманы!

Берет контроль над терминалом

Ермак в армани.

И мне до первых кукареку

среди крупы, глядя в упор,

винтил сибирскую рулетку

коротко стриженный крупер.

Заныли сладостно колени.

Мы возвращаемся к игре,

как тянет лыжные крепленья

к магнитной Барсовой горе.

Снимаю банк. Бледнеет Бэлза.

Играю против казино.

Я чую — напрягнулась бездна,

но

сквозь прорези сибирских ставен

я вижу только нас с тобой,

мы на любовь с тобою ставим,

но снова выпало «разбой».

Крутые пахнут карамелькой.

На урке зайцевский армяк.

Мы все поставили на «maker»,

но снова выпало: «Ермак».

Еще о связи времен: казалось бы, такой концерт привлечет скорее старшее поколение, которое, возможно, виделось с поэтами-шестидесятники, жило их поэзией. Но нет, их произведения актуальны для всех. Так, после антракта я заметила немало молодых людей.

«Мне кажется, поэты ощущали себя точно так же, как и в прошлом. Такие же были бы неуспокоенные, неравнодушные. Мне кажется, о том же самом бы и говорили. Я думаю, так», − заявил Дмитрий Лысенков.

«Они так внятно говорят про вещи, которые касаются сегодняшних людей, молодых, взрослых. И они так внятно, остро и очень точно говорят про это, что невозможно не подключиться к ним. Собственно, это и актуально и тогда было, и сейчас», − дополнил коллегу Сергей Перегудов.

А что же происходило на сцене! Ощущалось, что публика оказалась во временном потоке: трое актеров, можно сказать, жили тем, что читали когда-то давно поэты-шестидесятники. О любви без фальши, о себе, о жизни…

Любите при свечах,

танцуйте до гудка,

живите — при сейчас,

любите — при когда?

На экране представили архивные фото и документы того времени. Кстати, и у «Нового города» нашлось кое-что из прошлого:

«Поэтессу как первую леди русской словесности представил заслуженный деятель искусств Святослав Бэлза. Белла Ахматовна, как только подошла к микрофону, произнесла: «Здравствуйте и благодарствуйте. Я здесь только для того, чтобы быть к вашим услугам. Позвольте почитать».