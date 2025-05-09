Поздравление с Днем Победы от председателя Думы Югры Бориса Хохрякова

Дорогие ветераны Великой Отечественной войны, славные труженики тыла!

Уважаемые югорчане! От имени депутатов Думы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и от себя лично поздравляю вас с 80-летием Победы!

Ровно восемьдесят лет назад отгремели последние залпы орудий, закончилась Великая Отечественная война. И чем дальше уходит в прошлое май 1945 года, тем сильнее мы, наследники поколения победителей, испытываем чувство благодарности к защитникам Родины, подарившим нам мирное небо и право на жизнь.

В этот день мы в скорбном молчании склоняем головы перед героями, павшими на полях сражений, но не отступившими под натиском врага, перед теми, кто совершил подвиг на пределе человеческих возможностей. В годы войны во всем величии проявились сила духа нашего многонационального народа, мужество солдат и офицеров, самоотверженность тружеников тыла.

Наш долг – помнить об этом, бережно хранить правду о Великой Отечественной войне, передавать ее грядущим поколениям, оставаясь огромной несокрушимой силой, имя которой – Россия.

Пусть День Победы и впредь вдохновляет нас, наполняет сердца чувством патриотизма и гордости за свою Родину и воинскую доблесть защитников Отечества, стоящих и сегодня в строю победителей.

Уважаемые югорчане! В этот праздничный день желаю всем вам здоровья, благополучия, счастья. Низкий поклон ветеранам! С юбилеем Великой Победы!