Поздравление с Днем Победы от председателя Думы Югры Бориса Хохрякова

Дорогие ветераны Великой Отечественной войны, славные труженики тыла!
Уважаемые югорчане! От имени депутатов Думы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и от себя лично поздравляю вас с 80-летием Победы!
Ровно восемьдесят лет назад отгремели последние залпы орудий, закончилась Великая Отечественная война. И чем дальше уходит в прошлое май 1945 года, тем сильнее мы, наследники поколения победителей, испытываем чувство благодарности к защитникам Родины, подарившим нам мирное небо и право на жизнь.
В этот день мы в скорбном молчании склоняем головы перед героями, павшими на полях сражений, но не отступившими под натиском врага, перед теми, кто совершил подвиг на пределе человеческих возможностей. В годы войны во всем величии проявились сила духа нашего многонационального народа, мужество солдат и офицеров, самоотверженность тружеников тыла.
Наш долг – помнить об этом, бережно хранить правду о Великой Отечественной войне, передавать ее грядущим поколениям, оставаясь огромной несокрушимой силой, имя которой – Россия.
Пусть День Победы и впредь вдохновляет нас, наполняет сердца чувством патриотизма и гордости за свою Родину и воинскую доблесть защитников Отечества, стоящих и сегодня в строю победителей.
Уважаемые югорчане! В этот праздничный день желаю всем вам здоровья, благополучия, счастья. Низкий поклон ветеранам! С юбилеем Великой Победы!
«Сестра, ты помнишь, как из боя
Меня ты вынесла в санбат?
- Остались живы мы с тобою
В тот раз товарищ мой и брат,
На все оставшуюся жизнь,
Нам хватит подвигов и славы,
Победы над врагом кровавым
На все оставшуюся жизнь.
На всю оставшуюся жизнь.
Горели Днепр, Нева и Волга,
Горели небо и земля….
Одна беда, одна тревога,
Одна судьба, одна земля.
На всю оставшуюся жизнь
Нам хватит горя и печали.
Где те, кого мы потеряли
На всю оставшуюся жизнь?
На всю оставшуюся жизнь ?
Сестра и брат, взаимной верой
Мы были сильными вдвойне
Мы шли к любви и к милосердию
В немилосердной той войне.
На всю оставшуюся жизнь
Запомним братство фронтовое,
Как завещание святое
На всю оставшуюся жизнь,
На всю оставшуюся жизнь.
( Б. Бахтин, сын Веры Пановой, музыка В. Баснера «На всю оставшуюся жизнь»)