На «Зеленом шуме» прозвучала мировая премьера, согревшая Сургут

Побывала на концерте «Мандолиновые истории» − это была мировая премьера в Сургутской филармонии в рамках фестиваля «Зеленый шум». Не «мандариновые» и совсем не «корки», как, возможно, могла бы называется авторская программа московской исполнительницы Ольги Егоровой.

Ольгу Егорову с Сургутом связывает многое — это не только ее юность, но и целый ряд проектов, которыми она уже не первый год радует местных слушателей. В нашем городе она выступала в составе коллективов «Duo RO» и «Sirin Cry», представляла авторский мюзикл по мотивам финно-угорского фольклора «Путь Олоко» (его премьера состоялась в 2022 году), а также не раз выходила на сцену с сольными программами.

На этот раз исполнительница представила новую авторскую программу «Мандолиновые истории» в творческом союзе с одним из лучших гусляров России Павлом Лукояновым и солисткой Сургутской филармонии Кристиной Руденченко. Участвовали и симфонический оркестр Сургутской филармонии и хоровая капелла «Светилен».

Золотая мандолина России рассказывала о прошлом, настоящем и будущем − о своей юности, о смысле каждой части концерта, о людях, важных для нее, в том числе тех, кто сидел в зале. Ее изысканный инструмент превратил Сургут в фэнтезийное пространство, где возможно все.

Особенно запомнилась симфония для мандолины и оркестра Seven Heaven − настоящее музыкальное приключение. Смешались разные состояния: мощная мелодия, словно побег от чего-то, сливалась с нежной и тихой музыкой, почти светлой как надежда, под конец − немного «сломанная» и одинокая тема, заставляющая по-новому почувствовать каждую ноту.

А до этого была «Весна». Пока за окнами Сургута − снег, на сцене звучала музыка, сотканная из солнца. «Будем шаманить весну», − шутила со сцены исполнительница. Может быть произойдет чудо, и в город придет потепление… Не только душевное, но и погодное.

Музыка, которая вызывает мурашки, − это редкость. И если она звучит у нас, в Сургуте, в рамках живого фестиваля, упустить такую возможность − почти преступление.