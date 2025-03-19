В Сургуте все еще не решили проблему с водителями-дрифтерами

Тема про водителей, которые любят дрифтить на тех или иных участках Сургута – все никак не решится, хотя поднималась неоднократно.

В 2024 году депутат Думы Югры Ринат Айсин писал, что при личной встрече с начальником УМВД ХМАО-Югры по Сургуту Виталием Провоторовым они договорились закупить на 2025 год специальное оборудование, которое позволит выявлять нарушителей и привлекать их к ответственности. Куплено? Неизвестно.

А еще годом ранее на портале siapress.ru вышел обзор, в котором рассказали об отличном способе фиксации и наказания шумных автолюбителей (конечно же это не в России). Так, в Нидерландах повесили камеры видеонаблюдения со специальным микрофоном, который фиксирует звука глушителя. Если его громкость превышает установленную норму – водитель получает штраф. До Сургута, к сожалению, такие технологии не дошли, хотя здесь они очень нужны!

В городе есть несколько площадок, которые очень полюбились дрифтерам: парковка у ТЦ «Лента» на 30 лет Победы, территория у ЖК «Любимый» и «Березка» на Университетской, Центральная площадь и кольцо на проспекте Ленина рядом со сквером Молодежный (но и это, наверное, не все).

Кстати, на счет последней территории – не так давно переехала в дом, окна которого как раз выходят на кольцо у сквера Молодежного. Месяц не отжила, а уже голова скоро лопнет от дрифтеров, которые исполняют свои трюки в любое время дня и ночи. Делюсь первым таким неприятным наблюдением.

Но бывает такое, что на дороге могут быть и другие участники движения. Такие развлечения, как дрифт, создают большую угрозу для остальных водителей. Вот еще один инцидент.

На видео отчетливо видно, что еще чуть-чуть и лихач протаранил бы рядом движущийся автомобиль.

Возмущению нет предела, особенно когда ты слышишь эту «мелодию» на ежедневной основе. А если подумать о семьях с детьми? Мать уложила своего новорожденного ребенка спать, сама уставшая уже видит, как приляжет в свою кровать и уснет, но нет. Проедет какой-нибудь тупоголовый дрифтер, которому плевать на время и других людей, устроит шоу и поедет дальше, а мать вновь вскочит с кровати, чтобы уложить плачущего малыша.

Что говорить о стариках, которым очень нужна тишина и покой, непрерывный и долгий сон? Или о трудягах, которые по 12 часов в день (если не больше) работают на благо своей компании, города, страны, и тоже нуждаются в спокойной ночи. Нет, они не выспятся, пока проблема с дрифтерами не будет решена!