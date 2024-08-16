16+
	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL
Логотип Сиапресс
USD  88,7960   EUR  98,3232  

Новости

Больше новостей
Как вам без Ютуба?
Комментировать
0
Больше опросов

​В следующем году закупим оборудование, которое позволит выявлять и штрафовать шумных водителей

У проблемы гоняющих с диким ревом водителей в Сургуте наклевывается решение

​В следующем году закупим оборудование, которое позволит выявлять и штрафовать шумных водителей
Фото pixabay.com

Многие помнят, что совсем недавно я публиковал пост о шуме в ночное время от автомобилей с прямоточным глушителем, а также мотоциклистов. Благодарю подписчиков за обратную связь, – проблема оказалась глобальной для всего города.

Я обратился в Администрацию города, а также УМВД России по г. Сургуту на предмет решения сложившейся проблемы. Лично встретился с начальником УМВД ХМАО-Югры по г. Сургуту Виталием Петровичем Провоторовым. Относительно этой проблемы договорились о следующем: на следующий год закупим оборудование, позволяющее выявлять нарушителей и привлекать к ответственности. А пока в частном порядке можете направлять данные о нарушителях мне в личные сообщения, – совместно с УМВД по г. Сургуту будем отрабатывать их точечно.

Среди других вопросов, которые обсудили с Виталием Петровичем, были:

– обеспечение участковых полиции жилыми помещениями;

– строительство нового общежития, открытие ГОМ-4 в западном жилом районе города Сургута;

– внесение законодательной инициативы в части начисления северной надбавки служащим правоохранительных органов с первого года службы.

Все вопросы взяты на контроль, будем отрабатывать их совместно.

Оригинал


нравится (2) не нравится (0)
Сегодня в 11:58, просмотров: 62, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт 

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL


	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. Роспотребнадзор назвал продукт, вызвавший вспышку сальмонеллеза в Сургуте 786
  2. ​Сотрудники ФСБ предотвратили теракт в Тюменской области 750
  3. Югорчане оформили кредиты на миллионы и перевели деньги мошенникам 721
  4. ​Югра оказалась в топ-10 регионов по числу детей мигрантов в школах 713
  5. ​В СК назвали причину смерти Алексея Навального* 662
  6. ​Возле строящегося моста через Обь в Сургуте возвели причал для ускорения работ 627
  7. В Урае программист-лудоман выпал из окна многоэтажки 612
  8. ​Производители продуктов питания поднимают закупочные цены 605
  9. ​Последнюю погибшую на реке малый Юган нашли в Сургутском районе 600
  10. ​Куда сходить в Сургуте на выходных 17-18 августа? // АФИША 588
  1. ​В Сургутском кардиоцентре десятки пациентов получили пищевое отравление. Их жизням ничего не угрожает 1877
  2. ​Провайдеры: «Заголовки о том, что с нами массово разрывают контракты из-за замедления YouTube, слишком громкие» 1818
  3. ​Начальник «ЗапСибАвто» об инциденте с автобусами: «К концу недели будет решен вопрос о выплате премии сотрудникам» 1648
  4. ​Михаил Гуменюк покидает пост заместителя главы Сургута 1618
  5. ​Депутат Госдумы: «Как бороться с разводами? Надо сделать семейную жизнь, особенно с детьми − элитной» 1617
  6. ​Ядро центра Сургута – это не только новый жилой комплекс на месте старых «деревяшек» 1576
  7. ​Разруха в деталях: грязные уголки Сургута под нашим объективом // ОБЗОР СИА-ПРЕСС 1546
  8. ​Новые требования к размещению и внешнему виду ларьков в Сургуте ничего кардинально не поменяют 1541
  9. ​Сургутяне получат новое здание ж/д вокзала в 2026 году 1453
  10. ​Естественная убыль население в России выросла на 18% 1342
  1. ​Чирикова: мята и шалфей входят в список наркотических растений 11774
  2. ​Куда сходить в Сургуте на выходных 10-11 августа? // АФИША 4510
  3. Погода в Югре: холодные ночи и дневные грозы 4296
  4. ​Россия не в топе: ВОЗ назвала самые пьющие страны мира 3396
  5. Рабочая неделя в Югре начнется с тумана, дождей и гроз 3366
  6. ​Новый генплан Сургута отправлен на доработку – вмешалась федеральная власть 2954
  7. Культовые 90-е // Обзор СИА-ПРЕСС 2747
  8. ​Тесно 2702
  9. ​Брусника в партнерстве с Совкомбанком первой в России запустила ипотеку со сниженной ставкой 8,49% 2570
  10. ​Как выбрать сладкий арбуз // Обзор СИА-ПРЕСС 2565

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание siapress.ru (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2024.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Латипова Юлия Альфитовна
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика