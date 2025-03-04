Культурные центры Сургута исчезают, алкогольные лавки множатся

Вот снесли ДК «Строитель». Была жизнь, афиши, движение. Культура. Приличные люди.

Вечерний пейзаж вокруг образовавшейся пустоты: «Красное/Белое», «Светлое/Темное», «Пятерочка», «Магнит», «Ozon», «Все для кальяна».

Еще через дорогу - то же самое, помноженное на три.

В другую сторону через дорогу - то же самое. «Магниты», «Пятерочки», кальяны, «К&Б», пиво, пиво, пиво…

Кружков, студий, галерей, библиотек - нет.

Алкоголь и еда. И еще - зубы и аптеки.

И так - в любом районе, где бы ни ходил.

Город жрунов, выпивох и лечащихся.

Пустота.