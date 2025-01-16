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В Сургуте появится свой Бэнкси?

В сквере на Бульваре Свободы в Сургуте появились граффити, но пока без шедевров

В Сургуте появится свой Бэнкси?
Фото: siapress.ru

В нашем телеграм-канале опубликовали фотографии сквера на пересечении Бульвара Свободы и проспекта Ленина, где на специально выделенной зоне появились граффити. Честно? Так себе. Обычные теги. Но, как отметил один из комментаторов, лучше так, чем если бы начинающие и не только художники (да и вандалы) рисовали там, где это запрещено.

Во-первых, это хороший способ защитить фасады жилых домов и общественных зданий от случайных или неудачных рисунков – несанкционированные надписи и граффити запрещены законом. Во-вторых, «уличные художники» получают легальную площадку для самовыражения, а город − шанс обзавестись тематическими арт-пространствами. И таких мест должно быть больше (кстати, делитесь, где такие зоны в Сургуте есть).

Да, шедевров, возможно, пока не будет. Но любой художник нуждается в практике. Вчера были неуклюжие рисунки, завтра − что-то получше, а через несколько лет, кто знает, может, в Сургуте появится свой Бэнкси?


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Сегодня в 14:08, просмотров: 144, комментариев: 0
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