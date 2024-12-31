Поздравление главы Сургута Максима Слепова с наступающим 2025 годом

Дорогие друзья!

Искренне поздравляю вас с Новым годом и Рождеством!

Мы встречаем Год защитника Отечества в России, Год исторического наследия в Югре. Готовимся к 60-летию присвоения Сургуту статуса города, планируем достойно отметить 80-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне.

Тема помощи участникам специальной военной операции и их семьям, поддержки жителей Донбасса и приграничных регионов для Сургута приоритетная, потому что сургутяне своих не бросают и всегда готовы откликнуться на чужую беду. Это нас объединяет.

Я искренне поздравляю вас и ваших близких с Новым годом и Рождеством! Пусть для каждого жителя, для города Сургута в целом год сложится удачным.

Желаю вам добрых встреч и хороших новостей, успехов и побед, мира и добра, здоровья и семейного счастья!

С праздниками!