Развитие индивидуального жилья для Сургута – вопрос сохранения города

Почему все крутится вокруг существующих границ города? Земли для ИЖС в городе, где хотелось бы построить индивидуальный жилой дом, практически нет. Да и аура уже не та. Чтобы дом был окружен девственным лесом в городе – это превращается в мечту идиота.

Строить индивидуальный дом в СОТ – порнография. Ни школы, ни медучреждения, ни библиотеки поблизости. Поэтому надо идти в Сургутский район, и там среди лесов находить приличное место и строить коттеджные поселки с охраняемой территорией и проведенными всеми коммуникациями, включая газ и асфальтированную дорогу в город.

Слабо? А в Тюмени еще в 90-годах тупо вдали от города, на 11 км Салаирского тракта, сургутяне решили строить коттеджный поселок. И называли его символично – «Три сосны». Подвели все коммуникации, включая газ и теперь там вполне сложившийся поселок с автодорогой в город. Хотя сургутян там, кажется, живет мало, в основном тюменцы на халяву построили здесь свое индивидуальное жилье.

Почему в Тюмени еще в 1990 году это состоялось, а Сургуте идут только разговоры? Почему в Сургуте нельзя соорудить свою «Рублевку», и не одну, и не в черте города, а за Обью? Мост за бюджет для чего строим? Для дядей на фурах? А не пошли бы они на три буквы, ибо Михаил Мишустин сказал, что надо переходить с фур на железную дорогу. Вот и возите все по ж/д Тюмень – Новый Уренгой и по Северному широтному ходу. Ветку на Ханты постройте. Ибо не хрен колесами фур асфальт портить.

Люди в Сургуте богатые, а строятся они в основном в местах, где они планируют лишь доживать на пенсии, когда смена климата им нежелательна, да и медучреждения по сравнению с Сургутом там аховые. Поэтому молодые люди, глядя на эту порнографическую идеологию, решают «манны небесной» не ждать, и строить жизнь там, где можно все реализовать здесь и сейчас. Это конечно самый, грубо говоря, «элитный» и креативный слой, который как ни крути, существует в любом обществе. В итоге из Сургута вымывается будущая элита и города, и Югры.

Может, первый замгубернатора Югры Павел Тараканов своей креативной внутренней политикой остановит этот негативный процесс. Может быть. Но только бла-бла-бла этот процесс не остановишь. Ибо вакуум быстро заполнят «дехкане» с Востока и иные плохо говорящие по-русски мигранты Средней Азии и стран ближнего зарубежья. Это мигранты отнюдь не элита этих уважаемых нами соседних зарубежных стран. Так что миграционная политика для Павла Тараканова – главная проблема.

А, как известно, «политика – есть концентрированное выражение экономики». Если в Югре и дальше будет культивироваться экономика: «бери больше, кидай дальше» (добывай нефть и отправляй из Югры), то молодежь не заинтересуешь югорскими преференциями. А внутренняя политика, основанная на строительстве высотных МКЖД в муравейниках, если продлится еще лет 20, может завести Югру в целом и Сургут в частности в тупик. Ну, расселим мы все население Югры (если расселим) из аварийного жилья к 2036 году, а работать-то они где будут? И, по сути, мы построим будущее поколение в Югре социального иждивенчества. Дай жилье, дай работу, да социальные выплаты и так далее. То, что бюджет Югры на 68% социальный – это отнюдь предмет гордости. Наоборот – это не есть хорошо. Это бюджет «проедания», а не развития.

Какой же выход? Выход один: надо строить индивидуальное жилье.