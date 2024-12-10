Поздравление губернатора Югры Руслана Кухарука по случаю 94-летия со дня образования автономного округа

Дорогие жители Югры! Поздравляю вас с Днем образования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры!

Наш округ – регион-труженик, лидер по добыче нефти и газа, производству электроэнергии, край сильных, открытых и добрых людей.

Достояние Югры – трудовые победы поколений югорчан, создавших основы, на которых сегодня мы строим будущее. Мы сохраним память о самоотверженном труде жителей региона в годы Великой Отечественной войны, мужестве и стойкости первооткрывателей югорской нефти.

Свой большой вклад в развитие Югры вносят нефтяники и газовики, творцы и строители, педагоги и врачи, наши доблестные и мужественные Защитники Отечества, наши талантливые дети.

Каждый из нас трудится на своем рубеже, заботится о родной Югре. Так формируется мощь и слава нашего региона. Мы любим, бережем родную землю и помогаем друг другу. Наше сплочение – прочный фундамент, на котором стоит Югра!

Сегодня в нашей большой и дружной семье звучат теплые поздравления и пожелания. Пусть все они исполнятся. Желаю всем нам крепкого здоровья, успехов и мирного неба!

С Днем рождения, Югра!