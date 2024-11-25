Почему новый первый замгубернатора Югры Павел Тараканов – хорошее кадровое решение

Состоявшееся сегодня назначение Павла Тараканова первым замгубернатора ХМАО по внутренней политике, как я уже говорил, логичное и предсказуемое. С одной стороны он находится абсолютно вне контекста югорской политики, со всей ее многослойностью в которой заложена конфликтность. Но, с другой стороны, у Павла Тараканова большое количество плюсов.

Во-первых, по отношению к нему у региональных элит нет аллергии, нет антипатии, так как он новое лицо в региональной политике. Во-вторых, куратор внутренней политики имеет большой опыт политической деятельности (Госдума, где он был председателем комитета, Совет Федерации, правительство Тюменской области). К такому опыту прилагаются обширные связи в федеральных органах власти и администрации президента, что на этой должности гораздо важнее в силу ее специфики. Кроме того, не будем забывать, что Павел Тараканов долгие годы был в команде врио секретаря генсовета «Единой России» Владимира Якушева. То есть уровень политических связей явно более высокий, чем у предшественника.

В-третьих, опыт работы в правительстве Тюменской области означает и новый уровень взаимодействия внутри сложносоставного субъекта, что является одним из векторов политики губернатора округа Руслана Кухарука.

В-четвертых, он командный игрок. С этим не очень везло округу в последнее время, когда иногда трудно было разобрать, где интересы региона, а где интересы отдельных игроков югорской политики. Нет смысла показывать тут пальцем, как и говорить насколько это важно на этой должности.

Единственный минус, как я уже сказал, – новый первый замгубернатора вне контекста региональной политики. Но, если учесть, что в биографии Павла Тараканова есть опыт работы помощником главы Чеченской республики, то на этом фоне Ханты-Мансийск трудно назвать, скажем там, сложным регионом. Поэтому, в целом, считаю, что сумма плюсов этого кадрового решения сильно перевешивают один этот минус.

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